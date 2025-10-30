صراع سداسي على الصدارة، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الفرنسي، واصل باريس سان جيرمان تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد إنتهاء مباريات الجولة العاشرة.

ويحتل باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات؛ وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 9 أهداف.



فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد بالمركز الخامس عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة العاشرة



1- باريس سان جيرمان 21 نقطة

2- موناكو 20 نقطة

3- مارسيليا 19 نقطة

4- ستراسبورج 19 نقطة

5- ليون 19 نقطة

6- لانس 19 نقطة

7- ليل 17 نقطة

8- نيس 17 نقطة

9- تولوز 14 نقطة

10- رين 12 نقطة

11- لو هافر 12 نقطة

12- باريس 11 نقطة

13- أنجييه 10 نقاط

14- بريست 9 نقاط

15- نانت 9 نقاط

16- لوريان 9 نقاط

17- أوكسير 7 نقاط

18- ميتز 5 نقاط





جدول ترتيب الدوري الفرنسي

نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي

نيس 2-0 ليل

ميتز 2-0 لانس

لوهافر 1-0 بريست

لوريان 1-1 باريس سان جيرمان

ستراسبورج 3-0 أوكسير

باريس 3-3 أولمبيك ليون

نانت 3-5 موناكو

أولمبيك مارسيليا 2-2 أنجيه

تولوز 2-2 رين

