الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يؤكد أهمية تطوير الأداء بكليتي الزراعة والطب البيطري

د. محمد سامي عبد
د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق،رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق داخل كليتي الزراعة والطب البيطري بالجامعة، والسعي الجاد لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي، والنهوض بالعملية التعليمية في ضوء الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة  2025-2030، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023.

جاء ذلك على خلفية صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أيمن يحيي أمين، عميدًا لكلية الزراعة، والدكتور أحمد سمير بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الطب البيطري.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الارتقاء بجميع قطاعات كليتي الزراعة والطب البيطري، والتوسع في إنشاء درجات علمية وبرامج مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مشاركة الكليتين في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب.

كما وجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر والتقدير الدكتورة إيمان بكر شهيد، عميد كلية الطب البيطري السابق، تقديرًا لما بذلته من جهود مخلصة خلال فترة توليها المسئولية، مثمنًا إسهاماتها في دعم مسيرة الكلية ورفع كفاءتها الأكاديمية والبحثية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهما، أعرب كل من الدكتور أيمن يحيى أمين والدكتور أحمد سمير عن اعتزازهما بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدَين التزامهما الكامل بتنفيذ رؤية واستراتيجية جامعة القاهرة، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

