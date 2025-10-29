جامعة القاهرة تضيء مبناها التاريخي باللون الوردي في شهر التوعية بسرطان الثدي

أضاءت جامعة القاهرة مبناها التاريخي باللون الوردي، تزامنًا مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي المخصص للتوعية بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية والكشف المبكر عنه.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من التزام الجامعة بمسئوليتها تجاه المجتمع، ودعمها الدائم لجهود الدولة في نشر الوعي الصحي وتمكين المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظم على مدار الشهر العديد من الفعاليات التثقيفية والطبية، من ندوات وحملات فحص مجانية بالتعاون مع مستشفيات الجامعة وكلية طب قصر العيني.

وأضاف رئيس الجامعة أن الإضاءة باللون الوردي ترمز إلى رسالة أمل ودعم لكل السيدات، وتشجع على المبادرة بالفحص المبكر لما له من دور حاسم في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات.

وتابع أن جامعة القاهرة ستواصل رسالتها في تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، مؤكدًا أن القوة الحقيقية للمجتمع تبدأ من وعي أفراده، وأن الجامعة جزء أصيل من منظومة العطاء الإنساني التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة لكل المصريين.

