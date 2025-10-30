الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق محل مفروشات بالنزهة

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول حريق نشب داخل محل مفروشات بمنطقة النزهة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية  تلقت بلاغًا بتصاعد أدخنة من محل مفروشات بشارع شريف بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.


وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل محل منسوجات مساحته نحو 100 متر بالطابق الأرضي أسفل عقار سكني مكون من 8 طوابق، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الأدوار السكنية العليا، والسيطرة الكاملة على النيران قبل تفاقمها.


كما تم تنفيذ أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود أي بؤر اشتعال أخرى، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وجود مصابين أو محتجزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة غرفة عمليات الحماية المدنية قسم شرطة النزهة اخبار الحوادث اليوم مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مخبز بأسوان وتكشف تفاصيل أولية عن أسباب الحادث

إخماد حريق اندلع داخل محل مفروشات بالنزهة دون إصابات

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

بالزي الفرعوني، كيف احتفلت مدارس الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية