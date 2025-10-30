الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ولادة صامتة من رحم خريف بديع، تحذير شديد من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات

شبورة مائية، فيتو
شبورة مائية، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد  وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وبدأت في الرابعة فجرًا وتنتهي  التاسعة صباحًا.

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل ، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

درجات الحرارة غدا الأربعاء في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وانخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق غدا

الأكثر قراءة

هي دي بداية الحكاية، قصة رحمة محسن مع أزواجها السابقين بعد جدل الفيديو المسرب

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

انتعاشة خريفية في القاهرة والصعيد يقاوم، حالة الطقس اليوم الخميس

ضبط 40 بلطجيا وهاربا من المراقبة و67 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

انخفاض الذرة وارتفاع جديد في كريستال، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية