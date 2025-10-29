الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد  وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى  والوجه البحرى،تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى  التاسعة صباحا.

 

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الخميس 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21
  

