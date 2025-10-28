الأربعاء 29 أكتوبر 2025
درجات الحرارة غدا الأربعاء في مصر

درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة، غدا الأربعاء، ويسود طقس  خريفى معتدل مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الصين تطلق سيارة تتحمل الطقس الحار

طقس اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

 

الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل مائلا للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32.  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 30  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة  الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة  22  ودرجة الحرارة العظمى 35   

