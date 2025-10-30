لعنة صلاح، أهداف مباراة كريستال بالاس وليفربول في كأس كاراباو (فيديو)

كأس كاراباو 2025/2026، من انحدار إلى انحدار يواصل ليفربول في عهد سلوت خسائرة، آخرها وداعه منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الرابع بعد هزيمة ثقيلة على أرضه أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، في لقاء جرى مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد".



الهزيمة جاءت لتؤكد استمرار تفوق كريستال بالاس على ليفربول هذا الموسم، بعدما فاز عليه سابقًا في الدوري وكأس الدرع الخيرية.

كما يعد هذا الانتصار الثالث لكريستال بالاس، حامل لقب بطولة كأس إنجلترا، على ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز على الفريق الأحمر بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية، مطلع هذا الموسم، قبل أن ينتصر 2- 1 في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وقد غاب نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة الفريق تماما، بعد قرار المدرب الهولندي آرني سلوت باستبعاده، الى جانب عدد من اللاعبين الأساسيين، والاعتماد على تشكيلة شابة في محاولة لإراحة النجوم وهو قرار عاد عليه بنتائج عكسية.



وشهدت الدقيقة 40 تسجيل كريستال بالاس الهدف الأول عبر الجناح إسماعيلا سار، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية في شباك الريدز.

وفي الدقيقة 45، عاد سار ليضاعف النتيجة بعد تمريرة متقنة، قابلها بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لفريقه.



تزايدت معاناة ليفربول في الشوط الثاني بعد طرد اللاعب الشاب أمارا ناللو في الدقيقة 79، إثر عرقلته لاعب بالاس المنفرد وسحبه من القميص.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين، أضاف يريمي بينو الهدف الثالث لكريستال بالاس، ليؤكد تفوق فريقه ويقوده إلى التأهل للدور التالي من البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.