بعد الهزيمة السادسة ووداع كأس كاراباو، مصير آرني سلوت مع ليفربول

حسمت إدارة ليفربول موقفها من المدير الفني الهولندي آرني سلوت، عقب الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

ومع خروج الفريق من كأس الرابطة وتراجعه خلف آرسنال في سباق الدوري، بدأت التساؤلات تطارد سلوت وجهازه الفني، رغم أن المدرب الهولندي لا يزال يحظى بدعم كبير بعد تتويجه بلقب الدوري في موسمه الأول.



الصحفي فابريزيو رومانو كشف عبر قناته على يوتيوب أن إدارة ليفربول لا تفكر في إقالة سلوت حاليًا، رغم سوء النتائج الأخيرة.

وقال رومانو: "داخل النادي، من الملاك إلى الإدارة، الجميع يثق تمامًا بآرني سلوت. هم مقتنعون بنسبة 100% بأنه الرجل المناسب لإدارة المرحلة الحالية".

وأضاف: "صحيح أن البداية كانت ضعيفة، لكنهم واثقون أن الأمور ستتحسن مع الوقت، خصوصًا بعد تقييم الصفقات الجديدة واستعادة روح الموسم الماضي".

وأكد رومانو أن التواصل بين سلوت والإدارة يسير بشكل يومي وسلس، وأن النادي يرى في المدرب الهولندي مشروعًا طويل الأمد، رغم الضغوط المتزايدة مع اقتراب مواجهات صعبة أمام أستون فيلا، ريال مدريد، مانشستر سيتي، في الأسابيع المقبلة.



ودع نادي ليفربول منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الرابع بعد هزيمة ثقيلة على أرضه امام كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، في لقاء جرى مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد".

تلك الهزيمة كانت السادسة لليفربول في آخر سبع مباريات، مقابل فوز وحيد جاء بنتيجة 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث لكريستال بالاس، حامل لقب بطولة كأس إنجلترا، على ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز على الفريق الأحمر بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية، مطلع هذا الموسم، قبل أن ينتصر 2- 1 في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وبهذه الخسارة، يواصل ليفربول انحداره في عهد سلوت، إذ تلقى خمس هزائم في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، بينها خسائر مفاجئة في الدوري ودوري الابطال، ليزداد الضغط على المدرب الهولندي وسط تساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.