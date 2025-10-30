موعد مباراة الأهلي والمصري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي وبتروجت بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة 12، وسجل هدف التعادل للأهلي نيس جراديشار في الدقيقة 61.

