رغم القضايا المتبادلة، بيان من فرقة EXO بشأن المباحثات مع SM لعودة نشاطها الفني

أصدرت وكالة INB100، الممثلة لأعضاء فرقة EXO-CBX (تشن، وبيكهيون، وشيومين)، بيان رسمي أكدت فيه بذلها لجهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق مع شركة SM Entertainment، يسمح بمشاركة EXO-CBX في أنشطة فرقة الكيبوب EXO الكاملة.

وقدمت الوكالة اعتذارا لجمهور الفرقة قائلة: "نعتذر بصدق عن الارتباك والقلق الذي سببه التأخير في إعلان موقفنا بشأن ما إذا كان EXO-CBX سيشارك في أنشطة EXO الكاملة".

وأوضحت INB100 أن فنانيها (EXO-CBX) تعهدوا للمعجبين بالمشاركة في أنشطة الفرقة الكاملة كأعضاء في EXO، وأنهم يعملون جاهدين للوفاء بهذا الوعد. ولخصت الوكالة الخطوات المتخذة حتى الآن في سبيل التوصل إلى اتفاق:

في 9 يوليو 2025 لقاء مباشر بين ممثلي الوكالة وSM Entertainment لتأكيد التوجه والالتزام بالتوصل إلى اتفاق بشأن أنشطة EXO الكاملة، وفي 10 سبتمبر 2025 تبادل الطرفان للشروط الملموسة وبدء مفاوضات جوهرية.

اما في 2 أكتوبر 2025 (عقب وساطة ثانية) نقل EXO-CBX بشكل واضح استعدادهم لقبول جميع الشروط التي قدمتها SM لتمكين عودة فرقة EXO الكاملة في نهاية العام.

كما تم إلغاء جميع الجداول الفردية المقررة للأعضاء في ديسمبر، وذلك لإعطاء الأولوية لأنشطة EXO، بانتظار الرد النهائي لشركة SM عبر ممثليها القانونيين.

استمرار المفاوضات رغم الخلافات القانونية

أشارت الوكالة إلى أنه بالتزامن مع هذه الجهود، علمت بوجود إعلانات تتعلق بلقاء معجبي EXO وألبوم استوديو تم فيهما استبعاد EXO-CBX. واعتذرت الوكالة عن تأخرها في الرد، مشيرة إلى أنها كانت تسعى لتأكيد نوايا SM.

وأكد البيان على أن أعضاء EXO-CBX يثمنون بشدة دعم المعجبين ورغبتهم في المشاركة في أنشطة الفرقة الكاملة، ولهذا اختاروا السعي للتوصل إلى اتفاق.

وتخطط INB100 لوضع اللمسات الأخيرة على شروط المشاركة في أنشطة الفرقة الكاملة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا البيان في ظل استمرار النزاعات القانونية بين EXO-CBX وSM Entertainment، حيث كانت المحكمة قد رفضت أو برأت SM من جميع الدعاوى الخمس المرفوعة من EXO-CBX المتعلقة بإنهاء العقود الحصرية وشكاوى التسويات والشروط العقدية التي أثيرت في يونيو 2023.

كما خلصت وزارة الثقافة إلى عدم وجود أي انتهاكات في شكاوى الأعضاء.

وعلى الرغم من هذه النتائج القانونية، شددت INB100 على أن تسهيل مشاركة EXO-CBX في أنشطة EXO الكاملة يظل أولويتها القصوى، وأن المفاوضات مع SM Entertainment لا تزال جارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.