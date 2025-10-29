جهاز مدينة العبور الجديدة يعلن بدء استقبال طلبات تراخيص البناء للأحياء 29 و32

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة بدء استقبال طلبات إصدار تراخيص البناء للأحياء أرقام (29 و32) – والمعروفة سابقًا بحي الأمل – وذلك للمواطنين الذين صدر لهم محاضر تسليم قطع الأراضي، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرابط من هنا

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على توفير جميع التسهيلات اللازمة أمام المواطنين لإتمام إجراءات الترخيص بكل يسر وسرعة، بما يضمن تسليم التراخيص في أقرب وقت ممكن، التزامًا بخطط الدولة في تسريع وتيرة التنمية العمرانية.

كما شدد على ضرورة التزام المواطنين بالبدء في استصدار التراخيص والانتهاء منها خلال المدة المحددة بكراسة الشروط، لما لذلك من أثر مباشر في بدء الأعمال الإنشائية وفق المخطط، بما يسهم في استكمال مقومات مجتمع عمراني حديث ومتكامل الخدمات.

وأوضح يحرص الجهاز على تقديم الدعم الفني المستمر للمواطنين وتذليل أي معوقات، بما يسرع من نسب التنفيذ على أرض الواقع، ويضمن جذب الخدمات والمشروعات التجارية والخدمية إلى الأحياء الجديدة، تحقيقًا لرؤية مدينة العبور الجديدة كإحدى أهم المدن الواعدة في الجيل الرابع من المدن الجديدة، وبما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة السداد لفواتير مياه العدادات الميكانيكية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال منافذ فوري وتطبيق الهاتف المحمول "ماي فوري".

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين في طرق سداد فواتير استهلاك المياه للعدادات الميكانيكية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن السداد من خلال منافذ (فورى) من خلال قيام المواطن بعد إصدار الفاتورة من قبل جهاز المدينة التوجه برقم الحساب لأحد منافذ فوري ويقوم بالدفع على كود الخدمة المخصص للمدينة التابع لها سواء نقدي أو بالبطاقات البنكية.

كما يمكن الدفع من خلال تطبيق الموبايل ( ماي فوري )، حيث يدخل المواطن على تطبيق الموبايل (ماي فوري) ويختار أيقونة هيئة المجتمعات العمرانية ويدخل على إسم جهاز المدينة التابع لها ويقوم بإدخال رقم الدفع الإلكتروني ويدفع من خلال الكارت المسجل بالتطبيق.

وأعلنت الوزارة، أن أكواد سداد المياه للعدادات الميكانيكية من خلال فوري هي (571 مدينة 6 أكتوبر – 578 مياه القاهرة – 565 بمياه دمياط – 5166 لمياه المنيا – 5165 لمدينة بني سويف الجديدة – 70103 العاشر من رمضان – 70104 سوهاج الجديدة – 70107 مارينا – 70108 مايو – 70110 زايد – 70112 بدر – 70114 أسيوط – 70115 برج العرب – 70116 الصالحية – 70117 العبور - 569 مدينة الشروق – 584 جهاز مدينة النوبارية الجديدة – 5740 مياه جهاز مدينة السادات – 70113 مياه أسوان – 70105 مياه طيبة ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.