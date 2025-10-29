الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار فيلات زاهية بالمنصورة الجديدة للمصريين بالخارج

فيلات زاهية بالمنصورة
فيلات زاهية بالمنصورة الجديدة، فيتو

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل أسعار “فيلات زاهية”، والتى تطرحها بمدينة المنصورة الجديدة ضمن مبادرة “بيتك فى مصر” للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة 100 فيلا بمساحات مختلفة بالمشروع، وحددت الوزارة الأسعار كالتالي: 

وتراوحت الأسعار ما بين 7,740,000 - 13,819,000 جنيه بمساحات 315 - 399 مترا مربعا.

يعد مشروع “فيلات زاهية” أحد أهم المشروعات السكنية المتميزة بمدينة المنصورة الجديدة التى تقع فى قلب الدلتا المشروع عبارة عن مدينة متكاملة الخدمات تمتاز بامتدادها وقربها من البحر؛ ما يجعلها متوافقة مع الحياة العصرية.

ويمتاز مشروع زاهية بتوافر جميع الخدمات وسبل الحياة الحديثة، ويحوي تصميمات فريدة بطراز رفيع لمختلف الفيلات، ويوفر «زاهية» بخدماته المتنوعة فرصًا للمعيشة الدائمة على البحر طوال العام. 

مشروع زاهية يعيد تعريف مفهوم الإسكان الساحلي الفاخر، بتصميمه الفريد وخدماته المتكاملة ويتمتع بإطلالات بحرية خلابة ومناخ معتدل طوال العام.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر"، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة.

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هي مبادرة لتوفير وحدات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. تتضمن هذه المبادرة طرح عدد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، تشمل وحدات متنوعة، مطروحة بأهم المشروعات وأكثرها تميزًا بغرض الاستثمار أو الاستقرار، وبمميزات متنوعة تنافسية؛ وذلك تلبيةً لمطالب أهالينا المصريين المقيمين بالخارج.

