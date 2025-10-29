بحضور اللواء سمير فرج، رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ندوة معركة الوعي

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة تحت عنوان “معركة الوعي… شبابنا مسئوليتنا”، والتي حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، يأتي ذلك في إطار احتفالات جامعة الإسكندرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الحكيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعة السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من الكليات المختلفة.

في كلمته، رحّب الدكتور قنصوة باللواء سمير فرج، مشيدًا بما يمثله من قيمة وطنية وقامة فكرية واستراتيجية كبيرة، مؤكدًا أن ما يقدمه من رؤى وتحليلات يثري وعي الشباب ويدعم إدراكهم لأهم القضايا والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم الحاضر والمستقبل، مشددًا على أن حرب أكتوبر ستظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وأن ما حققه الجيش المصري خلالها من انتصار عظيم يجسد أسمى معاني التضحية والفداء.

وأوضح الدكتور قنصوة أن التحديات الراهنة تتطلب إعداد جيل متعلم وواعٍ قادر على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن مؤتمر السلام الذي عُقد في شرم الشيخ في أكتوبر 2025 يمثل انتصارًا جديدًا للإرادة المصرية ودورها الريادي في إرساء السلام بالشرق الأوسط. كما أكد حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تسهم في رفع الوعي، وبث روح الانتماء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما ينعكس إيجابًا على بناء العقول وتنمية الولاء للوطن.

من جانبه، قدّم اللواء الدكتور سمير فرج الشكر لجامعة الإسكندرية على تنظيم هذه الندوة، مستهلًا حديثه بتأكيد أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت ملحمة وطنية جسّدت أسمى معاني الإصرار والعقيدة والتخطيط العلمي.

وأوضح أن الانتصار تحقق بفضل الإعداد الجيد والتخطيط المحكم، الذي بدأ منذ ما بعد نكسة 1967 بإعادة بناء الجيش المصري على أسس علمية حديثة، وتطوير منظومات التسليح والتدريب، وإرساء مبدأ السرية الكاملة في وضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية.



وأشار إلى أن القيادة المصرية نجحت في تحقيق عنصر المفاجأة على جميع المستويات، من تحديد ساعة الصفر، إلى إدارة المعركة على الجبهتين المصرية والسورية بتناغم استراتيجي دقيق، مما جعل حرب أكتوبر تُدرّس حتى اليوم في كليات الحرب حول العالم كنموذج فريد في التخطيط والقيادة.

وتحدث اللواء فرج أيضًا عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر في بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن النصر العسكري لا يكتمل إلا بوعي وطني يحافظ على منجزاته، وأن المعركة اليوم هي “معركة وعي” لا تقل أهمية عن معارك الأمس، تستهدف حماية عقول الشباب من حملات التضليل وحروب الجيلين الرابع والخامس التي تستهدف تماسك المجتمع وثقته في مؤسساته.

وانتقل الخبير الاستراتيجي إلى تحليل الموقف الراهن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد إعادة رسم لخريطة النفوذ الإقليمي والدولي، ومحاولات لإشعال الصراعات في بعض الدول بهدف تفتيت استقرارها الداخلي.



وأكد أن الموقف المصري يتميز بالثبات والاتزان، خاصة تجاه القضية الفلسطينية، حيث ترفض مصر بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، وتعمل في الوقت ذاته على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار، وهو ما تمخض عنه مؤتمر السلام الأخير في شرم الشيخ الذي أعاد التأكيد على دور مصر المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم اللواء فرج كلمته بالتأكيد على أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الوطن، داعيًا الشباب إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش المصري العظيم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وعلى هامش الندوة، افتتح رئيس الجامعة معرضًا فنيًا من أعمال طلاب كلية التربية النوعية، كما قدّم فريق كورال الجامعة عرضًا فنيًا متميزًا، تلاه عرض رياضي لطالبات كلية علوم الرياضة للبنات.

وفي ختام الفعالية، كرّم الدكتور عبد العزيز قنصوة اللواء سمير فرج تقديرًا لعطائه الوطني وجهوده في نشر الوعي وتعزيز الانتماء الوطني بين الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.