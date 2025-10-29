الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إصابة بيدري تقلق برشلونة بعد الكلاسيكو وتعيد شبح الغيابات الطويلة

بيدري
بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إصابة متوسط ميدانه بيدري غونزاليس على مستوى عضلة الفخذ، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح النادي أن اللاعب شعر بانزعاج عضلي خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي، وخضع بعدها لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة في الفخذ.

ومن المنتظر أن يخضع بيدري لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، على أن يتم تقييم حالته خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعد هذه الإصابة انتكاسة جديدة للاعب الشاب الذي عانى من سلسلة إصابات عضلية في المواسم الأخيرة، أثرت على استمراريته مع الفريق الكتالوني.

