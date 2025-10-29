ناصر تركي: السياحة تدخل في 80 صناعة وافتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي (فيديو)

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري يعتبر حدث تاريخي بالنسبة للمصريين، وبالنسبة للعالم مقرًا ثقافيًا عالميًا، موضحًا أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا توجد دولة في العالم بها 3 متاحف، نحن لدينا في مدينة واحدة 3 متاحف، وذكر أن ذلك بسبب الأمن والطرق التي لا يوجد مثلها في العالم، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير له تأثير إيجابي على السياحة.

وأضاف أن السياحة تدخل في أكثر من 80 صناعة، وبالنسبة للغرف الفندقية للزائرين فقد أعطت تسهيلات للتحويل السكني السياحي، ولا يمكن تحويل أي مبنى، والحكومة أعفت الرسوم.

وأوضح أن الطرق العملاقة ساهمت في تحرك السياح بسهولة للوصول إلى المزارات، وأننا نحتاج تنوعًا في الأداء الفندقي، فليس كل السائحين يريدون فندقًا خمس نجوم، فهناك من يريد فندقًا بنجمتين أو ثلاث.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من تطوير القاهرة الخديوية لخدمة السياحة، موضحًا أن زيادة الطاقة الفندقية تتطلب تطوير المطارات لخدمة السياحة، موضحا: “ان تصوير المعالم الأثرية المصرية في الأفلام الأجنبية يتم في بلاد أخرى لأن لدينا صعوبات في إجراءات تراخيص التصوير”.

