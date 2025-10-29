الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ناصر تركي: السياحة تدخل في 80 صناعة وافتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي (فيديو)

السياحة، فيتو
السياحة، فيتو

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المتحف المصري يعتبر حدث تاريخي بالنسبة للمصريين، وبالنسبة للعالم مقرًا ثقافيًا عالميًا، موضحًا أن زيارة المتحف والأهرامات تحتاج أسبوعًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا توجد دولة في العالم بها 3 متاحف، نحن لدينا في مدينة واحدة 3 متاحف، وذكر أن ذلك بسبب الأمن والطرق التي لا يوجد مثلها في العالم، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير له تأثير إيجابي على السياحة.

وأضاف أن السياحة تدخل في أكثر من 80 صناعة، وبالنسبة للغرف الفندقية للزائرين فقد أعطت تسهيلات للتحويل السكني السياحي، ولا يمكن تحويل أي مبنى، والحكومة أعفت الرسوم.

وأوضح أن الطرق العملاقة ساهمت في تحرك السياح بسهولة للوصول إلى المزارات، وأننا نحتاج تنوعًا في الأداء الفندقي، فليس كل السائحين يريدون فندقًا خمس نجوم، فهناك من يريد فندقًا بنجمتين أو ثلاث.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من تطوير القاهرة الخديوية لخدمة السياحة، موضحًا أن زيادة الطاقة الفندقية تتطلب تطوير المطارات لخدمة السياحة، موضحا: “ان تصوير المعالم الأثرية المصرية في الأفلام الأجنبية يتم في بلاد أخرى لأن لدينا صعوبات في إجراءات تراخيص التصوير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناصر هركي الاتحاد المصري للغرف السياحية القاهرة الخديوية المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

مدير الترميم بالمتحف الكبير: المشروع يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

السياحة تعلن مفاجآت في عرض آثار توت عنخ آمون

السياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

السياحة: "المصري الكبير" أول متحف صديق للبيئة في مصر لهذه الأسباب

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

سيراميكا يحكم قبضته، ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام بتروجت

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: المصري القديم أول من آمن بالبعث والحساب (فيديو)

ما مقدار السُترة في الصلاة، وحكم المرور من أمام المصلي؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية