الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير الترميم بالمتحف الكبير: المشروع يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بـالمتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف يمثل أكبر صرح ثقافي وحضاري تقدمه مصر للبشرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغد أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجمع في مكان واحد حضارة فريدة هي الحضارة المصرية القديمة، بما يعزز مكانة مصر بين المتاحف العالمية ويضيف لها بعدًا جديدًا على خريطة السياحة الدولية.

وقال زيدان، إن المتحف المصري الكبير يعد مؤسسة ثقافية حضارية على أعلى مستوى عالمي، ويضم مجموعة من أروع القطع الأثرية في التاريخ الإنساني، بدءًا من المسلة المعلقة، مرورًا بالبهو العظيم الذي يحتضن تمثال الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أن من أبرز مكونات المتحف ما يُعرف بـ الدرج العظيم، الذي يُعد فريدًا من نوعه على مستوى المتاحف العالمية، إذ لا يوجد متحف آخر يعرض آثارًا على سلم بهذه الضخامة والجمال، وبكميات ضخمة من القطع التي تتجاوز أوزانها آلاف الأطنان.

وأكد، أن وراء كل قطعة أثرية قصة من الجهد والعمل قام بها المرممون والأثريون والمهندسون والعمال المصريون للوصول إلى هذا المستوى من الإبهار.

الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

الجريدة الرسمية