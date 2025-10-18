السبت 18 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نجوى إبراهيم: عدت لاستئناف عملي بعد تحسن حالتي الصحية

نجوى ابراهيم
نجوى ابراهيم

قالت الإعلامية نجوى إبراهيم: إنها عادت لاستئناف عملها بالراديو، بعدما تحسنت حالتها الصحية، خاصة أنها تعرضت لحادث سير بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية تسبب لها في كسور مصاعفة

وأضافت نجوى في تصريحات خاصة لفيتو: إن الحادث كان صعبًا للغاية، حتى أنها مكثت عدة اشهر بأمريكا لتلقى العلاج، بعدما خاضت جراحة دقيقة لتركيب بعض الشرائح والمسامير.

وتابعت نجوى إنها مازالت تخضع للعلاج الطبيعي، لكنها استغنت عن الكرسي المتحرك وأصبحت تستطيع السير بدونه.

وأجرت نجوى إبراهيم جراحة دقيقة، ألزمتها البقاء لعدة أيام في أحد المستشفيات بأمريكا لتحسن حالتها الصحية ـ وذلك نتيجة الحادث التي تعرضت له هناك بعد اصطدام سيارة بالسيارة التي كانت متواجدة بها.

وعادت نجوى إبراهيم إلى مصر لتستكمل علاجها، بعدما شهدت حالتها الصحية تحسنا ملحوظا.

