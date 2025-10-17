السبت 18 أكتوبر 2025
آخر تطورات الحالة الصحية لـ نجوى إبراهيم بعد تعرضها لحادث سير في أمريكا

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

أثارت نجوى إبراهيم قلق الجمهور في الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لحادث سير أثناء قضائها إجازتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت نجوى إبراهيم جراحة دقيقة، ألزمتها البقاء لعدة أيام في أحد المستشفيات بأمريكا لتحسن حالتها الصحية ـ وذلك نتيجة الحادث التي تعرضت له هناك بعد اصطدام سيارة بالسيارة التي كانت متواجدة بها. 

وعادت نجوى إبراهيم إلى مصر لتستكمل علاجها بعدما شهدت حالتها الصحية تحسنا ملحوظا.

نجوى إبراهيم وعلاقتها بـ كوكب الشرق أم كلثوم

وكانت الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، حكت عن موقف جمعها بكوكب الشرق أم كلثوم، لافتة إلى أنها في بداية مشوارها كمذيعة سافرت مع أم كلثوم وأجرت معها حوارًا.

وأضافت الفنانة نجوى إبراهيم خلال برنامج "بيت العز" المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "توطدت العلاقة الإنسانية بيني وبين أم كلثوم في أول لقاء جمعنا، فمثلما كنت منبهرة بها هي الأخرى كانت منبهرة بشجاعتي أثناء الحوار".

وتابعت: "خلال رحلتي مع أم كلثوم في تونس والتي امتدت لـ4 أيام، كانت كوكب الشرق تقول لي هو انتي يا بنتي اتغديتي ايه النهارده، فقلت لها اتغديت تونة، فسألتني طيب حليتي، فقلت لها حليت أيس كريم، وفي وقت العشاء تسألني اتعشيتي فأجبتها ايوا اتعشيت تونة، ونفس الكلام تكرر على مدار الـ4 أيام، هي كانت ذكية وعايزة تجذبني لإنسانيتها ويجمعنا علاقة قوية".

الجريدة الرسمية