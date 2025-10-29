اختيار عميد طب قصر العيني ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

أعلن مجلس الوزراء عن اختيار الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة عضوًا في اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٩٧١) لسنة ٢٠٢٥.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

ويعد الدكتور حسام صلاح أحد الرموز البارزة في مجاله، فهو أستاذ المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، ورئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية، ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وله إسهامات متميزة في تطوير خدمات علاج السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، ودعم جهود تحسين جودة الرعاية الطبية وسلامة المرضى.

ووفقا للقرار، فقد تم اختيار الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نائبًا لرئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، والدكتور أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عضوًا في اللجنة.

وهنأت كلية طب قصر العيني عميدها وأساتذتها، الذين تم اختيارهم في تشكيل اللجنة، وأكدت الكلية أن هذا الاختيار يأتي تأكيدًا على الدور الريادي لأساتذة قصر العيني ومكانتهم المتميزة في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، وترسيخ مبادئ الجودة وسلامة المريض في مختلف مؤسسات الرعاية الطبية.

كما أكدت كلية طب قصر العيني ومستشفياتها أن هذا الاختيار يُجسِّد المكانة الرائدة لأساتذتها، ويعكس ثقة الدولة في كوادرها العلمية والمهنية، ويُعد مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء قصر العيني، الذين يواصلون دورهم الوطني في دعم وتطوير المنظومة الصحية المصرية بما يليق بعراقة الجامعة وريادتها.

