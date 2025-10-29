شاهد، رد فعل توروب ولاعبي الأهلي بعد خطأ الشناوي في هدف بتروجيت الأول

الدوري المصري، تقدم فريق بتروجت، على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

حامد حمدان يتقدم بهدف بتروجت الأول

وجاء الهدف بأقدام حامد حمدان، لاعب بتروجت، في الدقيقة 11 بعد ركلة حرة لمصلحة بتروجت تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها حمدان برأسية في شباك الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من محمد الشناوي.

ورصدت عدسة “فيتو” رد فعل ييس توروب توروب مدرب الأهلي ولاعبي الفريق بعد خطأ محمد الشناوي.

بعد الهدف، سيطر الأهلي على مجريات الأمور، إلا أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات بتروجت المتمركزة بشكل جيد للغاية.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

وجاء تشكيل الأهلي أمام بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.

تشكيل بتروجت أمام الأهلي في الدوري المصري

وجاء تشكيل بتروجت ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

خط الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

ويجلس على دكة بدلاء بتروجت كلا من أحمد غنيم، أحمد عبدالموجود، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمد خليفة، محمود مرسي، عبدالله دياباتيه، سمير محمد.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما يقع بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني ومحمد شكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.