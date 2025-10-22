مستشار المفتي: خطة شاملة لمد نشاط دار الإفتاء إلى جميع ربوع الجمهورية

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تشهد في المرحلة الحالية نهضة كبرى على المستويين الأفقي والرأسي، موضحًا أن التطوير يشمل التوسع في الخدمات الإلكترونية عبر المواقع والتطبيقات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتائج هذا التعاون.

وقال: إن دار الإفتاء وضعت خطة تستهدف بها التوسع في خدماتها والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في القرى والمدن الجديدة، من خلال مشروعات رقمية وميدانية متكاملة.

مستشار المفتي: الدار تعمل على الوصول إلى الفئات التي لا تصلها التكنولوجيا الحديثة

وأضاف مستشار المفتي في تصريحات له أن الدار تعمل على الوصول إلى الفئات التي لا تصلها التكنولوجيا الحديثة من خلال معارض ومكتبات متنقلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن برنامج يستهدف أكثر من 180 قرية في الصعيد والدلتا، مؤكدًا أن الثقافة تمثل خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية.

تعاون دار الإفتاء مع وزارة الإسكان لتخصيص مقار ووحدات جديدة لدار الإفتاء داخل المدن العمرانية الحديثة

وأشار نجم إلى وجود تعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص مقار ووحدات جديدة لدار الإفتاء داخل المدن العمرانية الحديثة، بما يسهم في تيسير الحصول على خدمات الإفتاء للمواطنين، خاصة في المناطق القريبة من الجامعات الأهلية والخاصة المنتشرة بتلك المدن.

وشدّد مستشار المفتي على أن الدولة المصرية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين مؤسساتها لتحقيق التكامل في خدمة الوطن والمواطن، قائلًا: «لم نعد نعمل في جزر منعزلة، بل أصبحنا جميعًا في مركب واحد لخدمة البلاد والعباد».

تعزيز الوعي ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية

وأكد على أن دار الإفتاء تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الوعي ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، دعمًا لجهود الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الوعي الديني والثقافي.

