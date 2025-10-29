الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة موسعة في قوص بقنا لإعادة الانضباط للشوارع وضبط المخالفات

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بقنا، فيتو

قاد فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الحيوية بالمدينة، رافقه خلالها مدير شرطة المدينة النقيب طاهر عبد الله، ومسئولي والإشغالات والنظافة بالوحدة.

استهدفت الحملة ازالة الإشغالات بميدان النوبة وجميع الشوارع المحيطة والمتفرعة منه، وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير ١٨ محضر إشغال و٩ محاضر إلقاء مخلفات، وتحرير عدد ٣٤ محضر  إزالة إدارية، بالإضافة إلى ضبط  ٣٦ مركبة توك توك لسير قائدها عكس الاتجاه وعدم تعليق الملصق المدون عليه رقم المركبة والمجلس القروي التابعة له.

وأكد رئيس المركز أن افتراش الباعة الجائلين ارصفة الشارع وتعديهم على حرم الطريق يؤثر سلبا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة، مشيرا إلى أن اعمال رفع الإشغالات دائما ما بصاحبها تنفيذ حملات نظافة للشارع لاستكمال الصورة الجمالية له.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية تستهدف القضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشآت التجارية، وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.

