سفير تركيا ومكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئنان مصر بذكرى نصر أكتوبر

هنأ مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى القاهرة، مصر حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاء في البيان: تحية إجلال وتقدير لشهداء وأبطال حرب أكتوبر وتهنئة قلبية للأمة المصرية، متابعًا: «في ظل الظروف الراهنة نشيد بجهود مصر الحثيثة من أجل تقديم المساعدات لأهل غزة الصامدون وكذلك الجهود الثمينة المبذولة من أجل تفعيل الهدنة وإيقاف الحرب ليعم السلام بالمنطقة».

ومن جانبه، هنأ سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مصر رئيسا وشعبا، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

وأضاف موطلو شن، في رسالته، أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبناء الشعب المصري العزيز والشقيق، وإلى الجيش المصري البطل، درع الدولة المصرية ومصدر فخرها واعتزازها، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وتابع: «لقد تمكنت مصر بهذا النصر المجيد من تحرير أرضها الطاهرة، شبه جزيرة سيناء المقدسة، من الاحتلال الإسرائيلي، وأرغمت إسرائيل على الجنوح إلى السلام».

وأردف قائلا: «أتوجه بأسمى آيات التقدير والرحمة إلى الرئيس الراحل أنور السادات، الذي أطلق شرارة حرب عام 1973 لتحرير الأرض المصرية وتهيئة سبل السلام في الشرق الأوسط، وإلى جميع شهداء ومصابي تلك الحرب المجيدة الذين سطروا بدمائهم صفحة خالدة في تاريخ الأمة».

واختتم رسالته بالقول: «آمل، بفضل الدعم الفاعل والبنّاء لجهود تركيا مع مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، أن ينال شعب غزة المظلوم حقه في الحياة الكريمة، وأن يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق السلام والأمن وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، بما يرسخ سلامًا عادلًا ودائمًا في منطقة الشرق الأوسط».

