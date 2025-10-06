الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير تركيا ومكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئنان مصر بذكرى نصر أكتوبر

حرب أكتوبر، فيتو
حرب أكتوبر، فيتو

هنأ مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى القاهرة، مصر حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاء في البيان: تحية إجلال وتقدير لشهداء وأبطال حرب أكتوبر وتهنئة قلبية للأمة المصرية، متابعًا: «في ظل الظروف الراهنة نشيد بجهود مصر الحثيثة من أجل تقديم المساعدات لأهل غزة الصامدون وكذلك الجهود الثمينة المبذولة من أجل تفعيل الهدنة وإيقاف الحرب ليعم السلام بالمنطقة».

ومن جانبه، هنأ سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مصر رئيسا وشعبا، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

 وأضاف موطلو شن، في رسالته، أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبناء الشعب المصري العزيز والشقيق، وإلى الجيش المصري البطل، درع الدولة المصرية ومصدر فخرها واعتزازها، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وتابع: «لقد تمكنت مصر بهذا النصر المجيد من تحرير أرضها الطاهرة، شبه جزيرة سيناء المقدسة، من الاحتلال الإسرائيلي، وأرغمت إسرائيل على الجنوح إلى السلام».

وأردف قائلا: «أتوجه بأسمى آيات التقدير والرحمة إلى الرئيس الراحل أنور السادات، الذي أطلق شرارة حرب عام 1973 لتحرير الأرض المصرية وتهيئة سبل السلام في الشرق الأوسط، وإلى جميع شهداء ومصابي تلك الحرب المجيدة الذين سطروا بدمائهم صفحة خالدة في تاريخ الأمة».

واختتم رسالته بالقول: «آمل، بفضل الدعم الفاعل والبنّاء لجهود تركيا مع مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، أن ينال شعب غزة المظلوم حقه في الحياة الكريمة، وأن يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق السلام والأمن وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، بما يرسخ سلامًا عادلًا ودائمًا في منطقة الشرق الأوسط».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة اكتوبر صالح موطلو شن الجيش المصري حرب أكتوبر حرب أكتوبر المجيد

مواد متعلقة

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

مكتبة مصر بالزقازيق تحتفل بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر

رئيس جامعة القاهرة: ستبقى انتصارات أكتوبر رمزا خالدا للعزة والكرامة

الأكثر قراءة

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads