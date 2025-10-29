الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير تركيا يشيد بالمتحف المصري الكبير: صرح حضاري وثقافي فريد

سفير تركيا بالقاهرة،
سفير تركيا بالقاهرة، فيتو

أعرب صالح موطلو شن، السفير التركي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن إعجابه بالمتحف المصري الكبير.

ووصف السفير التركي بالقاهرة المتحف بالصرح الحضاري والثقافي الفريد، مشيرا إلى أنه يعد واحدا من أعظم المشاريع الثقافية في العالم، وتجسيدا حيا لعظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان على مر العصور.

وقال موطلو شن: إن الافتتاح الكبير للمتحف ليس حدثًا أثريًا أو ثقافيًا فحسب، بل هو أيضًا تراث ثقافي للعالم أجمع من أراضي مصر القديمة، مخصصًا للحضارة الإنسانية، مضيفا أن بناء المتحف المصري الكبير يعد شاهدًا على النجاح والفخر، وثمرة إصرار وجهد جبارين.

كما تقدم سفير تركيا، بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الكريم على هذا الإنجاز الحضاري العظيم، وتابع "ونحن نشهد هذا الحدث التاريخي، نشارككم فخركم وحماسكم، ونأمل أن يصبح هذا المتحف منارةً خالدةً للعلم والثقافة والإنسانية".

وأوضح أن هذا العمل الوطني خير دليل على رؤية استراتيجية عميقة للمستقبل، وأن الاستثمار في الثقافة والتعليم والتراث هو في الواقع استثمار في الإنسانية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير التركي بالقاهرة السفير التركي المتحف المصري الكبير صالح موطلو شن

مواد متعلقة

أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ

بعد الهزة الأرضية بمطروح، خبير يكشف تأثير زلزال تركيا القوي في مصر

سفير تركيا ومكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئنان مصر بذكرى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

مصرع 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة سوزوكي في مياه الرياح التوفيقي بطوخ

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

جماعات المصالح تتبوأ عرش البرلمان

بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للادخار" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads