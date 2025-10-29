سفير تركيا يشيد بالمتحف المصري الكبير: صرح حضاري وثقافي فريد

أعرب صالح موطلو شن، السفير التركي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن إعجابه بالمتحف المصري الكبير.

ووصف السفير التركي بالقاهرة المتحف بالصرح الحضاري والثقافي الفريد، مشيرا إلى أنه يعد واحدا من أعظم المشاريع الثقافية في العالم، وتجسيدا حيا لعظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان على مر العصور.

وقال موطلو شن: إن الافتتاح الكبير للمتحف ليس حدثًا أثريًا أو ثقافيًا فحسب، بل هو أيضًا تراث ثقافي للعالم أجمع من أراضي مصر القديمة، مخصصًا للحضارة الإنسانية، مضيفا أن بناء المتحف المصري الكبير يعد شاهدًا على النجاح والفخر، وثمرة إصرار وجهد جبارين.

كما تقدم سفير تركيا، بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الكريم على هذا الإنجاز الحضاري العظيم، وتابع "ونحن نشهد هذا الحدث التاريخي، نشارككم فخركم وحماسكم، ونأمل أن يصبح هذا المتحف منارةً خالدةً للعلم والثقافة والإنسانية".

وأوضح أن هذا العمل الوطني خير دليل على رؤية استراتيجية عميقة للمستقبل، وأن الاستثمار في الثقافة والتعليم والتراث هو في الواقع استثمار في الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.