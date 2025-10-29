النائب العام يشارك في منتدى التعاون الصيني – الأفريقي للنيابات العامة

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة المصرية، في أعمال منتدى التعاون الصيني – الإفريقي للنيابات العامة، المنعقد بمدينة قوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من النواب العموم ووزراء العدل من الدول الإفريقية، وممثلين رفيعي المستوى من النيابة العامة الصينية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون القضائي والنيابي بين الدول الأفريقية وجمهورية الصين الشعبية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع في أنماط الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مشيرًا إلى ما توليه النيابة العامة المصرية من اهتمام خاص بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية.

وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع نظيره الصيني يينغ يونغ – النائب العام للمحكمة الشعبية العليا لجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سُبل تطوير التعاون بين النيابتين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين المؤسستين القضائيتين.

واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتدريب، والارتقاء بآليات العدالة الدولية.

