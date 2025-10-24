برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم

يواصل معرض النيابة العامة الدولي للكتاب فعالياته في نسخته الثانية برعاية وإشراف النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، ليشكّل حدثًا ثقافيًا غير مسبوق يجمع بين المعرفة القانونية والفكر الإبداعي في مساحة واحدة.

ويأتي المعرض في إطار حرص النيابة العامة الليبية على تعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع، وإبراز دور العدالة في بناء الوعي الوطني، من خلال برنامج متنوع يشمل محاضرات فكرية، وندوات تخصصية، وورشًا فنية وثقافية يستهدف مختلف فئات الجمهور.

ويهدف المعرض، الذي يستمر حتى 25 أكتوبر 2025، إلى ترسيخ جسور التواصل بين المؤسسات القضائية والأوساط الأكاديمية والثقافية، وإتاحة منصة مفتوحة للحوار حول القضايا القانونية والاجتماعية المعاصرة، بمشاركة نخبة من القضاة والباحثين والأكاديميين والفنانين والإعلاميين.

محاكاة المحاكم ومرافعات القانون… فعاليات تجمع بين الفكر والتطبيق في معرض الكتاب

وفي أجواء من التنافس، شهدت فعاليات البرنامج الثقافي في يومه العاشر لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب واحدة من أبرز محطاته، حيث انطلقت مسابقة محاكاة جلسات المحاكم بمشاركة واسعة من طلبة كليات القانون بمختلف الجامعات الليبية.

وقدّم المتسابقون عروضًا مبهرة عكست قدراتهم في فن الترافع والتحليل القانوني ومهارات النقاش والإقناع، مجسّدين روح العدالة والالتزام بالقيم المهنية.



وتحوّلت القاعة إلى مشهدٍ يحاكي أجواء المحاكم الحقيقية، امتزج فيه الحماس بالجدية، والمعرفة بالتطبيق، ليبرهن الشباب على أن مستقبل العدالة الليبية في أيدٍ واعية ومؤهلة.

فعاليات ثقافية وتفاعلية متنوعة

لم يقتصر المعرض على الأنشطة الأكاديمية فحسب، بل امتد ليشمل فعاليات جماهيرية وتفاعلية أضفت أجواء من البهجة على الزوار، من بينها توزيع كوبونات الشراء وتنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية بمشاركة الإعلامي عبدالسلام عجينة، ما جعل الحدث تجربة تجمع بين المعرفة والمتعة في إطار ثقافي راقٍ.

المحاسبة الجنائية… درعٌ ضد الفساد

وفي أمسية فكرية ثرية، قدّم عز الدين السني الشتيوي محاضرة بعنوان:

“أساليب المحاسبة الجنائية ودورها الفعّال في تحجيم الفساد، والتي سلّطت المحاضرة الضوء على الدور الحيوي للمحاسبة الجنائية في حماية المال العام، من خلال كشف الجرائم المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. وتخللت الجلسة مداخلات قيّمة ونقاشات حول سبل مواجهة الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع الليبي.

الاقتصاد الجنائي… قراءة في علاقة المال بالقانون

وفي فعالية أخرى، استضاف المعرض الدكتور الهادي أبو حمرة والدكتور محمد أبوسنينةفي محاضرة بعنوان:

“إضاءات حول الاقتصاد الجنائي”

تناولت الجلسة التفاعل بين القانون والاقتصاد في مكافحة الجرائم المالية، وأهمية التكامل بين التخصصين لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية المال العام. وقد شهدت المحاضرة حضورًا مميزًا من الأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني.

السينما والأدب… حوار بين الكلمة والصورة

أما عشاق الفن، فكانوا على موعد مع جلسة استثنائية بعنوان:“السينما والأدب… حوار بين الكلمة والصورة”

شهدت عرض الفيلم السينمائي “صعود” لحاصل على جائزة الاتحاد الأفريقي للفيلم المتكامل لعام 2025، بمشاركة المخرج أسامة رزق والكاتب سراج هويدي، وتقديم الدكتور نور الدين سعد.

وفتحت الجلسة باب النقاش حول كيفية تحويل النص الأدبي إلى عمل بصري مؤثر، ودور السينما في التعبير عن قضايا المجتمع، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ألوان وإبداع للأطفال… الفن يحكي الحلم

وفي إطار حرص المعرض على تنمية الوعي الثقافي لدى النشء، تحتضن الخيمة الثقافية، اليوم الجمعة، ورشة فنية للأطفال بعنوان: “فرح الألوان والإبداع – ألواني تحكي قصتي”

يقدّمها الفنانون منيرة اشتيوي ومحمد الزروق ومحمد التام، ليعيش الأطفال تجربة فنية ملهمة، يعبّرون فيها عن مشاعرهم وأحلامهم بالألوان والفرشاة، في أجواء مفعمة بالمرح والخيال والإبداع.

يوم ثقافي حافل بالفكر والإلهام

وتواصل الفعاليات اليوم الجمعة لتشمل موضوعات متنوّعة منها الأمومة الراشدة ومحاربة التفاهة وسياسة المشرّع الليبي في معالجة الجرائم المستحدثة، لتؤكد أن المعرض ليس مجرد حدث ثقافي، بل منبر فكري يعزز قيم القانون والوعي والمسؤولية المجتمعية.

