النائب العام يلتقي قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات

التقى النائب العام قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات وذلك في إطار حرص النيابة العامة المصرية على مد جسور التواصل مع أبناء مصر من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة العاملين بالخارج.


وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن اعتزازه بما يقدمه أبناء القضاء المصري من نموذج مشرف في الأداء القضائي الراقي، وما يعكسونه من صورة ناصعة للقاضي المصري، مؤكدًا أن ما يتمتعون به من علم وكفاءة ونزاهة هو امتداد لمسيرة عريقة أرست دعائمها المدرسة القضائية المصرية عبر تاريخها الطويل.


وفي ختام اللقاء، وجه النائب العام خالص شكره وتقديره للقضاة المصريين العاملين بدولة الإمارات على ما يبذلونه من جهد صادق في خدمة العدالة، مؤكدًا أن النيابة العامة المصرية تظل بيتهم الكبير الداعم لهم في كل موقع، وأن رسالتهم السامية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة المصرية التي تتخطى الحدود وتعلو فوق المكان.

