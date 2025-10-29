الأربعاء 29 أكتوبر 2025
المحكمة الإدارية: إلغاء قرار فصل موظف بعد ثبوت مخالفة إجراءات تحليل المخدرات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فصل موظف بسبب نتيجة تحليل مخدرات، موضحة أن تأخر مصلحة الطب الشرعي في إرسال النتيجة لمدة شهرين يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يُلزمها بإرسال النتيجة خلال 10 أيام فقط من استلام العينة.

المحكمة أن هذا التراخي يُبطل نتيجة التحليل ويُفقدها حجيتها

واعتبرت المحكمة أن هذا التراخي يُبطل نتيجة التحليل ويُفقدها حجيتها القانونية، مما يترتب عليه بطلان قرار إنهاء الخدمة. 

وتقدم أحد الموظفين بطعن لإلغاء قرار وقفه عن الخدمة جراء تحليل مخدرات أجري له. 

الجريدة الرسمية