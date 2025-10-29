المحكمة الإدارية: إلغاء قرار فصل موظف بعد ثبوت مخالفة إجراءات تحليل المخدرات

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فصل موظف بسبب نتيجة تحليل مخدرات، موضحة أن تأخر مصلحة الطب الشرعي في إرسال النتيجة لمدة شهرين يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يُلزمها بإرسال النتيجة خلال 10 أيام فقط من استلام العينة.

المحكمة أن هذا التراخي يُبطل نتيجة التحليل ويُفقدها حجيتها

واعتبرت المحكمة أن هذا التراخي يُبطل نتيجة التحليل ويُفقدها حجيتها القانونية، مما يترتب عليه بطلان قرار إنهاء الخدمة.

وتقدم أحد الموظفين بطعن لإلغاء قرار وقفه عن الخدمة جراء تحليل مخدرات أجري له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.