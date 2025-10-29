ميناء الإسكندرية يستقبل 3 سفن سياحية خلال أسبوع

استقبل ميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد ثلاث سفن سياحية بإجمالي ركاب تجاوز 8000 راكب، مما يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتكاملة لأجهزة الدولة المعنية بالسياحة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع السياحة، وتعليمات الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

ورست السفينة Saga Spirit of Adventure، القادمة من ميناء رودس اليوناني، في محطة الركاب البحرية وعلى متنها 1465 راكب، من بينهم 960 سائح، وتتبع الوكيل الملاحي شركة رابسودي للتوكيلات الملاحية، ومن المقرر مغادرتها الميناء مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، متجهة إلى ميناء فاليتا بمالطا.

كما استقبل الميناء السفينة Volendam، مساء امس الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025 القادمة من ميناء هيراكليون اليوناني، وعلى متنها 1909 راكب، من بينهم 1313 سائح، وتتبع الوكيل الملاحي شركة إنشكيب للملاحة، مغادرتها الميناء مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 متجهة إلى ميناء سانتوريني اليوناني.

يذكر أنه قد سبق وأن رست السفينة Norwegian Viva، القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني، في ميناء الأسكندرية صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 أكتوبر 2025 وعلى متنها 4676 راكب، من بينهم 3216 سائح، وتتبع الوكيل الملاحي شركة دومينيون للتوكيلات الملاحية.

وغادرت الميناء مساء يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

وكان في استقبال السفن عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفن ومرافقتهم منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

كما تم استقبال الركاب بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر في دقائق معدودة، ليبدأوا برنامجهم السياحي لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في مصر.

وشهدت الفعالية استقبالًا حافلًا إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للركاب والسائحين، في إطار حرص الهيئة على تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

