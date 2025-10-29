الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حصر وتطهير بلوعات الصرف استعدادا لموسم الشتاء في الدقهلية

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ حصر ميداني لبلوعات ومطابق صرف الأمطار مع التأكد من تطهيرها ورفع الرواسب وسحب أي تجمعات فور ظهورها.

وكلف " المحافظ " الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالمرور علي كافة البلوعات بنطاق مدينة المنصوره للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

كما تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاكاة سيناريوهات التعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار بمدينة المنصورة، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف وتدفق حركة نقل الطلاب والمواطنين، إلى جانب مستوى النظافة بالشوارع والميادين والحدائق، وشملت المتابعة مدي التنسيق بين فرق الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمرور، والغرفة المركزية للمحافظة.

ووجه " مرزوق " الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور الميداني على المواقف الرئيسية والفرعية داخل خلال فترتي الذروة (ذهاب وخروج الطلاب من المدارس والجامعات )، للتأكد من توافر سيارات السرفيس والميكروباص ومنع أي اختناقات، والدفع بوسائل النقل الجماعي في مناطق الزحام، مشددًا على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين.

كما وجه " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافه في الشوارع والميادين والحدائق، مع كنس الأتربة، ودهان البلدورات ورفع المخلفات والقمامة بصورة فورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع المتابعة بالصور قبل وبعد وإرسال تقارير دورية إلى غرفة العمليات.

وأكد اللواء طارق مرزوق استمرار المتابعة من داخل غرفة الشبكة الوطنية والتدخل الفوري عند الحاجة، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أي شكاوي في مختلف القطاعات، علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

