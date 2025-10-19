وزيرا النقل والإسكان يفتتحان الدورة 17 لمعرض سيراميكا ماركت في 30 أكتوبر

يفتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” فى دورته السابعة عشر ولمدة 4 أيام من يوم 30 أكتوبر إلى يوم 2 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

ويعد المعرض الأضخم والوحيد فى تخصص السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والمطابخ وكل ما يخص تجهيزات المنزل الحديث فى مكان وآن واحد، كما يعد مهرجانا سنويا للتخفيضات والخصومات الحقيقة من خلال انضمام أهم وأكبر الأسماء فى قطاع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وكذا المطابخ والأجهزة الكهربائية وكافة تجيهزات المنزل.

يأتي المعرض هذا العام بمشاركة أكثر من 90 شركة مصرية تقدم خصومات قوية على أحدث موديلات عام 2025 على كافة الموديلات، لقطاعات السيراميك، البورسلين، الأدوات الصحية، المطابخ، الأبواب، الدريسنج، الإضاءات، الحلول الذكية، الشاتر، ومنتجات الـUPVC، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشباب والمقبلين على الزواج، وتوفير خصومات على المنتجات بأسعار تنافسية حقيقة لكافة الزوار.

كما يوجد أيضًا أجنحة دولية حرصت على التواجد بالمعرض، لفتح أسواق داخل مصر والتعاون مع الشركات المصرية، ويقدم عروضا على الأجهزة الكهربائية بنظام تقسيط يصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل اقتناء مستلزمات المنزل بأسعار مناسبة.

يهدف المعرض إلى تنشيط حركة البيع والشراء، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات والمصانع لتقديم أقوى العروض والخصومات لصالح المستهلك.

كما يتضمن المعرض خدمة التقسيط، حيث يمكن للزوار الاستفادة من خطط تقسيط مرنة تصل إلى 36 شهرًا بدون مقدم أو مصاريف إدارية. مع إتاحة الدخول مجانًا، وتوزيع مجلة تعريفية مجانية تتضمن كافة العروض وخريطة تفصيلية للمعرض وأماكن تواجد الشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.