نقابة الزراعيين بالدقهلية تختتم دورة "صناع القرار" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

اختتمت نقابة الزراعيين بالدقهلية فعاليات الدورة الأساسية "صُنّاع القرار"، التي نُظمت بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات الإستراتيجية – أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكلية الدفاع الوطني، وذلك تحت رعاية الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين بالجمهورية.

وجاءت الدورة برئاسة المهندس فوزي الحضري نقيب الزراعيين بالدقهلية، وإشراف الدكتور محمد عبده حسين أمين عام النقابة، وبحضور عدد كبير من ممثلي الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة بالمحافظة.

وشارك في التدريب نخبة من قادة الأكاديمية العسكرية للدراسات الإستراتيجية، الذين قدموا محاضرات مكثفة تناولت مفهوم اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة، وأساليب مواجهة الأزمات والتعامل معها بطرق علمية ومنهجية قائمة على التحليل والتخطيط.

كما تضمنت الدورة محاكاة حية لعملية صنع القرار في مختلف المجالات، لتعزيز القدرات العملية للمشاركين وتمكينهم من تطبيق المفاهيم النظرية في مواقف واقعية تحاكي الأزمات الحقيقية.

صُنّاع القرار" تُعد من أهم الدورات الأساسية

وأكد المهندس فوزي الحضري أن دورة "صُنّاع القرار" تُعد من أهم الدورات الأساسية التي تنظمها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية، لما تتضمنه من محاور تعمل على تنمية التفكير الواعي لدى المواطنين، وتدريبهم على التحرك بأسلوب علمي رشيد، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار أيمن أبو الحمايل، المنسق العام لدورات أكاديمية ناصر، إلى أن هذه الدورات تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وصقل شخصية المتدربين بما يعزز من قدرتهم على دعم الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة.

وأشاد المشاركون بالدعم الفني والتقني الذي قدمه المهندس شادي وحيد، مسئول التقنية والاتصال، والدكتورة هبة شريف، المدير الإداري، لما وفراه من إمكانات ساعدت على نجاح الدورة وتنظيمها بشكل احترافي.

النقابة بصدد تنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية الجديدة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبده حسين أن النقابة بصدد تنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها دورة إعداد القادة ودورة أساليب التفكير، ضمن خطة النقابة لنشر ثقافة الوعي العلمي والوطني بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

