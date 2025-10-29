فيريرا يطلب تقريرًا طبيًا عن ثنائي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

طلب يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة الثنائي آدم كايد وأحمد شريف، للوقوف على مدى جاهزيتهما للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

يعاني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما يشكو أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزهما للعودة التدريجية إلى التدريبات.

ويسعى فيريرا لحسم موقف اللاعبين من المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي، المقرر لها غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة خدمات الثنائي سريعًا لدعم الخيارات الهجومية قبل المواجهات المقبلة في الدوري.

