انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة

انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والتي تقام خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وذلك على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي: "أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

وكان الاتحاد المصري لتنس الطاولة قد أعلن تعيين عمرو فهمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مديرا للبطولة.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة أشرف حلمي، ومدير البطولة عمرو فهمي، على أن يكون هشام أبو حشيش مقررا للجنة.

وفي إطار دعم اللاعبين المصريين، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على طلب الاتحاد بتخفيض رسوم الاشتراك للاعبين واللاعبات المصريين، لتصبح 2500 جنيه مصري بدلًا من 200 دولار أمريكي، وذلك بهدف منحهم فرصة أكبر للاحتكاك الدولي والمشاركة الفعالة في المنافسات.

وتحظى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمكانة خاصة في أجندة الاتحاد الدولي، حيث يتم تنظيمها سنويا في مصر تقديرا للنجاح المستمر في استضافة البطولات الدولية والالتزام بأعلى معايير التنظيم والإعداد.

