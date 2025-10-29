الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

عاطل متهم بقتل أخته وطعن أمه في النزهة: إصرارهما على علاجي السبب

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى عاطل لاتهامه بقتل شقيقته، بمنطقة النزهة بسبب شكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة النزهة باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام بسبب رفض أمه وأخته إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة، فادعي كذبا أنه شاهد المجني عليها رفقة آخر حتى يبرر لنفسه قتلها. 

وأشار المتهم إلى أنه تخلص من أخته وطعن أمه لنيتهما إيداعه مصحة لعلاج الإدمان وهو الأمر الذي كان يرفضه. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم مدمن مخدرات، ويعاني من هلاوس، وقد تخيل أخته مع شاب داخل الشقة فأقدم على طعنها، وعندما تدخلت والدتها للدفاع عنها طعنها هي الأخرى، فتوفيت الأولى وأصيبت الثانية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جريمة داخل شقة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ. 

وبالفحص تم العثور على جثة فتاة مصابة بعدة طعنات، بجوارها والدتها مصابة، وتم نقل الأولى إلى المشرحة والثانية إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

