مدمن مخدرات وآيس، حبس عاطل بتهمة قتل شقيقته في النزهة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل لاتهامه بقتل شقيقته، وإصابة والدته بمنطقة النزهة بسبب شكه في سلوك أخته، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم مدمن مخدرات، ويعاني من هلاوس، وقد تخيل أخته مع شاب داخل الشقة فأقدم على طعنها، وعندما تدخلت والدتها للدفاع عنها طعنها هي الأخرى، فتوفيت الأولى وأصيبت الثانية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جريمة داخل شقة بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تم العثور على جثة فتاة مصابة بعدة طعنات، بجوارها والدتها مصابة، وتم نقل الأولى إلى المشرحة والثانية إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

