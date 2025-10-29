بحضور السيسي وعدد من ملوك ورؤساء العالم، تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تتواصل بوتيرة متسارعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية داخل المتحف المصري الكبير، استعدادًا للافتتاح المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، والذي يترقبه العالم بأسره.

استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تجرى على ثلاثة مستويات رئيسية وهي مستوى تجهيزات حفل الافتتاح وتفاصيل التنظيم والاستقبال، لضمان خروج الاحتفالية بصورة مبهرة تليق باسم مصر ومكانتها، ومستوى التجهيزات الأثرية داخل المتحف.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سينطلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت، الأول من نوفمبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد كبير من ملوك ورؤساء العالم.



حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يستمر الحفل لمدة لن تقل عن ساعة ونصف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وضيوف مصر من الرؤساء والملوك.

وأوضحت المصادر أنه سيتم عقب الحفل افتتاح قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير.

الفنانون المشاركون في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت المصادر أن عدد الفنانين المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيصل إلى 250 فنانا بينهم 160 فنانا مصريًا من الكورال والصوليستات وعازفي الآلات التقليدية، والراقصين، إضافة إلى أوركسترا ضخم جرى تشكيله من نخبة العازفين المنتمين لأكبر الأوركسترات العالمية، تم اختيارهم بعناية لتمثيل 79 جنسية، حيث سيضم الحفل إبداعًا جديدًا ورؤية فنية غير مسبوقة، من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه.

وقالت المصادر: إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيقوده مخرجو حفل نقل المومياوات الملكية وهما مازن المتجول وأحمد المرسي، وسيشمل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي ستحظى بمتابعة المشاهدين.

وتابعت المصادر أن حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حفلا مميزا، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالحفل، ونقل ووضع القطع الآثرية داخل فتارين العرض.

ويواصل فريق العمل وضع الرتوش النهائية على القطع الأثرية وترتيبها وتنظيفها داخل قاعات العرض المختلفة، في إطار خطة العرض المتحفي التي تبرز روائع الحضارة المصرية عبر العصور بأسلوب حديث ومتطور، بجانب مستوى أعمال الصيانة، والتي تُجرى حاليًا لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق والخدمات الفنية والتقنية المرتبطة بتجربة الزوار.

حددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة بالمتحف المصري الكبير وذلك عقب الافتتاح الرسمي طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء.

وقررت مد العمل بمواعيد الزيارة يومي السبت والأربعاء لفترات مسائية تنتهي في الـ 9 مساء.

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية وتشمل:

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

الأطفال دون سن السادسة.

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة.

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

المرشدون السياحيون المصريون.

المحاربون القدامى المصريون.

أفراد أسر الشهداء المصريين.

موظفو وزارة السياحة والآثار.

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف.

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.



المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة على أرض الفراعنة

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور التاريخية، من بينها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بالكامل في مكان واحد.



كما يضم المتحف قاعات عرض ضخمة، ومركزًا عالميًا للبحوث الأثرية، ومناطق ترفيهية ومطاعم ومراكز تسوق لخدمة الزوار.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور عدد من قادة الدول والشخصيات العالمية ووزراء الثقافة والسياحة، إلى جانب تغطية إعلامية ضخمة من مختلف وسائل الإعلام الدولية.



ويُتوقع أن يسهم افتتاح الممشى والمتحف معًا في تنشيط حركة السياحة إلى مصر، ورفع تصنيف القاهرة الكبرى كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

