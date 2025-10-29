الأربعاء 29 أكتوبر 2025
السياحة والآثار توضح حقيقة بيع تذاكر احتفالية المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته في الأول من نوفمبر 2025.


بيع تذاكر احتفالية المتحف المصري الكبير 

وأوضحت الوزارة لم تصدر أي إعلانات أو طلبات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح قد تم الانتهاء منها منذ فترة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر وبأهمية المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية والأثرية في القرن 21.

كما أكدت الوزارة أيضًا عدم صحة ما تردد بشأن بيع تذاكر خاصة لحضور حفل الافتتاح، موضحة أن المتحف سيفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الجمهور اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًّا في وقت سابق.

الجريدة الرسمية