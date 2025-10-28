الأربعاء 29 أكتوبر 2025
قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية لـ 1736 شخصًا في ميت غمر

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالدقهلية، فيتو

قدمت قافلة طبية مجانية بمحافظة الدقهلية خدماتها لـ1736 مواطنًا في قرية هلا بمركز ميت غمر، على مدار يومين، شملت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان.

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة، مؤكدًا أن القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

ومن جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1736 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 8 عيادات، منها 5 عيادات متنقلة، وقامت بالكشف على، 217باطنة، 247 أطفال، 90 جراحة، 77 أسنان، 99 رمد، 115 نساء وتنظيم أسرة، 147جلدية، عظام 214.

 

كما قامت القافلة بإجراء، 126 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 183، ومعمل الدم والطفيليات 221، وإحالة حالة واحدة للمستشفى، إلى جانب عقد 51 ندوة تثقيفية، استفاد منها 680 مترددا على القافلة، وقامت بزيارة القافلة الدكتورة هبة حجاج من لجنة تحدي الإعاقة روتاري مصر وقطاع ذوي الهمم بمؤسسة الجمهورية الجديدة.

