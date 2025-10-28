معدلات تنفيذ شقق مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن معدلات تنفيذ شقق مشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط، والمقام بالمجاورة ٥٢ بالحي السابع. ويضم المشروع ٢٠ عمارة سكنية بإجمالي ٥٢٠ وحدة كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين ١١٠ و١٣١ مترًا مربعًا، ويُعد من المشروعات السكنية المتكاملة بنظام الكومباوند التي توفر بيئة حضارية وخدمات متكاملة للسكان.

وأكد رئيس الجهاز أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو ٤٨٪، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يتابع التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات المحددة، تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى توفير وحدات سكنية عصرية متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

ويُنفذ المشروع على طراز معماري متميز يجمع بين الجمال والوظيفة، ويشمل منظومة متطورة للأمن والسلامة تضم كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، إلى جانب نظام إطفاء حديث وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة.

أحدث النظم البيئية والتكنولوجية في تحويل الحمأة

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فوز مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالتنقية الشرقية بمحافظة الإسكندرية وتحويلها إلى طاقة، بـ «جائزة الإمارات للطاقة»، التي يمنحها المجلس الأعلى للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مرة كل عامين، وذلك تقديرًا لجهود مصر في تطبيق أحدث النظم البيئية والتكنولوجية في تحويل الحمأة إلى طاقة مستدامة.

ويُعد المشروع أحد النماذج الرائدة التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه قد تم إنشاء محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية عام 1993 بطاقة 200 ألف م³/يوم بنظام المعالجة الابتدائية، ثم جرى تطويرها في 2003 لتصل إلى 407 آلاف م³/يوم، وتوسعت في 2014 لتبلغ 800 ألف م³/يوم بالمعالجة الثانوية، وفي 2022 تم تنفيذ مشروع معالجة الحمأة وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع اتحاد شركتي «سويز» و«المقاولون العرب»، لتصبح المحطة بطاقة إجمالية 800 ألف م³/يوم وتخدم أكثر من 4 ملايين نسمة في مناطق شرق الإسكندرية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المحطة وتحسين أدائها البيئي عبر تنفيذ هواضم للحمأة تعمل على تحويلها إلى غاز حيوي (بيوجاز) يُستخدم في توليد طاقة كهربائية تغطي نحو 60% من استهلاك المحطة، إضافةً إلى، الحد من التلوث وتقليل الروائح الكريهة بنسبة 30% من حجم الحمأة الناتجة، وتجفيف الحمأة المهضومة لإعادة استخدامها في أغراض متعددة، وتحسين الوضع البيئي والصحي في المناطق المحيطة بالمحطة.

