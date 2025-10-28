6.6 تريليون دولار تضع الفيدرالي الأمريكي أمام اختبار صعب ومخاوف من تكرار سيناريو سبتمبر 2019

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
تواجه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحديا حاسما يتعلق بكيفية إدارة محفظته المالية الضخمة التي تبلغ قيمتها 6.6 تريليون دولار، في ظل تصاعد الضغوط بأسواق التمويل قصيرة الأجل.

 

الفيدرالي الأمريكي أمام تحدي صعب

ويترقب السوق المالي قرار البنك المركزي بشأن التوقيت المناسب لإيقاف عملية تقليص حجم هذه المحفظة، سواء في القريب العاجل أو الانتظار حتى نهاية العام، وهو قرار من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق وأسعار الفائدة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذا النقاش منفصل عن القرارات المتعلقة بتعديل أسعار الفائدة الأساسية، فبينما يركز السوق على احتمالية خفض الفائدة هذا الأسبوع، يركز النقاش الداخلي على كيفية التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون التسبب في تقلبات حادة.

يذكر أن حجم محفظة الفيدرالي توسع بشكل كبير بعد الأزمتين الماليتين في 2008 وجائحة كورونا، حيث ضخ البنك سيولة هائلة عبر شراء السندات لتحفيز الاقتصاد.

وشرع الفيدرالي منذ عام 2022 في عكس هذه العملية عبر تقليص المحفظة بسحب الاحتياطيات من النظام المالي.

وتثير هذه العملية مخاوف من تكرار سيناريو سبتمبر 2019، عندما تسببت في اضطرابات غير متوقعة بأسواق التمويل، ما اضطر البنك للتدخل عاجلًا لضخ السيولة. 

وتظهر مؤشرات حديثة، بما في ذلك بعد خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في أكتوبر، على وجود ضغوط متجددة، مما دفع بعض المسؤولين للتوجه نحو وقف عملية التقليص بشكل أسرع.

ويحذر خبراء من أن استمرار التقليص قد يدفع الاحتياطيات إلى مستويات منخفضة خطيرة، بينما يرى مسؤولون آخرون، مثل كريستوفر والر، ضرورة الحفاظ على التوازن لضمان استقرار النظام المالي.

أسبوع مصيري للدولار، ترقب في أسواق العملات قبل قرار الفيدرالي وبيانات التضخم

توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع الفيدرالى الأمريكى خلال أيام

ويبقى قرار إدارة هذه المحفظة الضخمة أحد أهم الملفات التي ستشكل سياسة الفيدرالي واستقرار الأسواق المالية محليًا وعالميًا في الفترة المقبلة.

الجريدة الرسمية