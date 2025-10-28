محافظ الدقهلية يبحث استغلال أرض الإيواء بميت غمر لتعظيم موارد الدولة

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح استغلال قطعة أرض الإيواء والتي تقع بشارع الحرية بمدينة ميت غمر بهدف تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاكها بما يحقق منفعة مباشرة لمواطني المدينة، من خلال التعاون بين المحافظة ووزارة الري وصندوق التنمية الحضرية، حيث جرت مناقشة السيناريوهات الممكنة لتحويل الموقع إلى مشروع خدمي استثماري يلبي الأولويات الفعلية لمدينة ميت غمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني لوزارة الري، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندس مصطفى الشافعي مدير عام الأملاك بوزارة الري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش بوزارة الري، والمهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضرية، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والمهندسة سلوى السعيد مدير حماية نهر النيل.

وكذلك بحضور ياسر الغريب مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وبدر السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير إدارة التنمية الحضرية بالمحافظة، والأستاذ سامح الجنيني مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية الري، والمهندس محمد الباجوري مدير المكتب الفني بمديرية الري.

مرزوق: الشكر والتقدير لوزير الري على تعاونه المثمر مع المحافظة في حل المشكلات وتذليل المعوقات

وقدم " مرزوق " الشكر والتقدير لوزير الري على تعاونه المثمر مع المحافظة في حل المشكلات وتذليل المعوقات، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة، وفتح المجال أمام استثمارات خدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأكد " المحافظ " أن المحافظة ووزارة الري يعملان بروح الفريق الواحد، لحل مشاكل ابناء الدقهليه، والاستفادة من الأصول الغير مستغلة لتعظيم العائد المالي للدولة وتحقيق عائد مجتمعي (خدمات، تنظيم مروري، مساحات عامة).

المحافظ: نعمل مع وزارة الري بروح الفريق الواحد لتعظيم موارد الدولة وإطلاق مشروعات خدمية

وكلف " مرزوق " بإعداد تصور استثماري خدمي متكامل للموقع خلال فترة وجيزة، يتضمن بدائل استخدام واضحة وسيناريوهات مرحلية، وآلية طرح تنافسي على المستثمرين وفق قواعد شفافة ومعايير فنية ومالية محددة، مع تضمين عناصر خدمية تلامس احتياجات المدينة، وضوابط تضمن جودة التنفيذ وزمنًا محددًا للتسليم وأسعارًا عادلة للخدمات المقدَّمة للمواطنين.

ووجه " المحافظ " بالمتابعة الدورية لمؤشرات التنفيذ، وعرض نتائج فريق العمل في اجتماع لاحق لاعتماد أفضل بديل والبدء في إجراءات الطرح فور الانتهاء من المستندات الفنية والقانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.