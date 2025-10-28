الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
رئيس جهاز العبور الجديدة يشدد على ضرورة تيسير إجراءات تقنين الأراضي

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددًا من الاجتماعات الهامة مع مسئولي الإدارات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات الجارية، وذلك بحضور  نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية، ومديري الإدارات المختصة.

وخلال الاجتماعات، أكد رئيس الجهاز على أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية من المرافق وتمهيد الطرق وتسليم الأراضي وفق جداول زمنية محددة، مع المتابعة اليومية لتنفيذ خطة التسليم والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لتذليل أي عقبات قد تعوق التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.

كما عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل في ملف تقنين الأوضاع، ومتابعة آليات تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالرد العاجل على الاستفسارات وعدم التأخر في إنهاء الإجراءات، مع التدقيق الكامل في البيانات المقدمة والمراجعة القانونية الدقيقة لكافة الملفات، بما يضمن تحقيق الشفافية والانضباط في الأداء.

وشدد رئيس الجهاز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين بدقة وكفاءة وضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين جميع الإدارات لتحقيق مستهدفات التنمية وتقديم نموذج إداري متطور يعكس الصورة الحضارية للجهاز والمدينة.

واختتم رئيس الجهاز  بالتأكيد على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما الأساس في تحقيق إنجازات واقعية على الأرض، مشيدًا بجهود فرق العمل المختلفة، وداعمًا لمزيد من الانضباط والالتزام بروح الفريق الواحد.

 

