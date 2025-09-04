استفزاز وضمانات تدمير، روسيا تنتفض ضد أوروبا بسبب ضمانات أوكرانيا

اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا هي بمنزلة "ضمانات تدمير"، مؤكدة أن تلك الضمانات" تمثل خطرًا على القارة الأوروبية".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن "موافقة أمريكا على بيع صواريخ لأوكرانيا تتناقض مع الحديث عن التسوية".

وقالت، في تصريح لها في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، إن "روسيا لا تخطط لمناقشة أي احتمال لتدخل عسكري أجنبي في أوكرانيا، مشددة على أن هذا الأمر "غير مقبول".

وأضافت: "روسيا ليست بصدد مناقشة التدخل الخارجي في أوكرانيا، الذي يعد في جوهره غير مقبول ويقوض أي أسس للأمن، وذلك في أي شكل أو أي إطار. على الغرب أن يفهم هذا جيدًا، حتى يكون لديهم إشارة واضحة لموقف روسيا عندما يفكرون في إثارة هذا الموضوع مرة أخرى".

وتابعت: "كل هذه الأفكار التي يطرحها زعيم كييف، والتي هي في الواقع نسخة مطابقة لمبادرات رعاته الأوروبيين – بل بالأحرى حزب الحرب الأوروبي كما أشرنا مرارًا – غير مقبولة إطلاقًا. فهي تهدف إلى إبقاء أوكرانيا قاعدة انطلاق للإرهاب وللاستفزازات ضد بلادنا. هذه ليست ضمانات لأمن أوكرانيا، بل هي ضمانات للخطر على القارة الأوروبية".

وجاء تصريح زاخاروفا ردًّا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول خطط محتملة لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وهي خطوة رفضتها ألمانيا أيضًا.

