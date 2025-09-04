الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استفزاز وضمانات تدمير، روسيا تنتفض ضد أوروبا بسبب ضمانات أوكرانيا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيتو

اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا هي بمنزلة "ضمانات تدمير"، مؤكدة أن تلك الضمانات" تمثل خطرًا على القارة الأوروبية".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن "موافقة أمريكا على بيع صواريخ لأوكرانيا تتناقض مع الحديث عن التسوية".

وقالت، في تصريح لها  في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، إن "روسيا لا تخطط لمناقشة أي احتمال لتدخل عسكري أجنبي في أوكرانيا، مشددة على أن هذا الأمر "غير مقبول".

وأضافت: "روسيا ليست بصدد مناقشة التدخل الخارجي في أوكرانيا، الذي يعد في جوهره غير مقبول ويقوض أي أسس للأمن، وذلك في أي شكل أو أي إطار. على الغرب أن يفهم هذا جيدًا، حتى يكون لديهم إشارة واضحة لموقف روسيا عندما يفكرون في إثارة هذا الموضوع مرة أخرى".

وتابعت: "كل هذه الأفكار التي يطرحها زعيم كييف، والتي هي في الواقع نسخة مطابقة لمبادرات رعاته الأوروبيين – بل بالأحرى حزب الحرب الأوروبي كما أشرنا مرارًا – غير مقبولة إطلاقًا. فهي تهدف إلى إبقاء أوكرانيا قاعدة انطلاق للإرهاب وللاستفزازات ضد بلادنا. هذه ليست ضمانات لأمن أوكرانيا، بل هي ضمانات للخطر على القارة الأوروبية".

وجاء تصريح زاخاروفا ردًّا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول خطط محتملة لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وهي خطوة رفضتها ألمانيا أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضمانات الأمنية أوكرانيا القارة الاوروبية المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بيع صواريخ لأوكرانيا منتدى الشرق الاقتصادي تدخل عسكري أجنبي في أوكرانيا زعيم كييف قوات أوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب وانخفاض كبير بالجوافة والكاكا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

سيشعلها نيرانا، روبيو يحضر حدثا للمستوطنين بموقع "حساس سياسيا" قرب المسجد الأقصى

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

4 قرارات من النيابة بشأن حادث العاشر المروع منها التحقيق في قيادة طفل سيارة

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

قفزة في أسعار المانجو اليوم، 10 جنيهات زيادة بـ"الفص والعويسي" و5 جنيهات بـ"صديقة والسكري"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads