الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

نيجيريا وغانا أكبر مفاجآت مونديال الناشئين

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين، يعد عدم تأهل كل من نيجيريا وغانا إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر من أبرز المفاجآت خاصة مع تتويج الثنائي الأفريقي باللقب العالمي في أكثر من مناسبة.

ويعد منتخب نيجيريا أكثر المنتخبات تتويجا بلقب مونديال الناشئين منذ انطلاق البطولة في عام 1985 بعد 5 ألقاب، فيما حقق منتخب غانا لقب مونديال الناشئين في مناسبتين.

وجاء عدم تواجد الثنائي نيجيريا وغانا رغم زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلي 10 منتخبات من أفريقيا لتمثل كبرى المفاجآت.

وحجز منتخب مصر بطاقة العبور لكأس العالم للناشئين ليصبح الفريق رقم 48 والأخير في قائمة المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة من 2 إلى 27 نوفمبر المقبل. 

وشهدت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا تأهل 6 منتخبات عربية هي: مصر، المغرب، تونس، السعودية، الإمارات، إلى جانب قطر مستضيف البطولة.

نظام كأس العالم تحت 17 عامًا 

ومن المقرر أن تشهد مسابقة كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 فريقًا، للمرة الأولي حيث سيتم تقسيمهم إلى 4 بطولات مصغرة، وذلك بحيث تضم كل بطولة 12 فريقًا.

 

وسيتم تقسيم الـ12 منتخبًا في كل بطولة مصغرة على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل منها المتصدر إلى أفضل منتخب حقق المركز الثاني وذلك إلى دور قبل النهائي بحيث يتأهل 4 فرق. 

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي من مونديال الناشئين لتحديد بطل كل بطولة مصغرة من الـ4 مسابقات، بحيث يتبقى 4 فرق تتنافس من أجل التتويج بكأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي لمونديال الناشئين بين الفرق الـ4 من أجل تحديد الفريق الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا. 

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للناشئين

قطر، المغرب، بوركينا فاسو، مالي، جنوب أفريقيا، زامبيا، كوت ديفوار، تونس، السنغال، أوغندا، مصر، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، الإمارات، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، طاجيكستان، اليابان. 

كما تأهل السلفادور، هندوراس، أمريكا، بنما، كندا، كوستاريكا، هايتي، المكسيك، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا. 

وتأهلت منتخبات نيوزيلندا، فيجي، نيو كاليدونيا.- بلجيكا، إنجلترا، النمسا، كرواتيا، التشيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا، سويسرا. 

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