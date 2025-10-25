الجيش السوداني يعلن التصدي لـ هجوم واسع من ميليشيا الدعم السريع على الفاشر

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم السبت، التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالفاشر

وشهدت مدينة الفاشر، صباح اليوم السبت، مواجهة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وسط تهديدات تفرضها القوات الخارجة عن القانون على مواطني المدينة.

وأعلن الجيش السوداني أمس أن قواته تمكنت من التصدي للهجوم رقم 266، الذي نفذ من خمسة محاور على مدينة الفاشر، وكبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.

الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع بمنطقة كنانة بولاية النيل الأبيض

وتمكن الجيش السوداني من إسقاط مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة كنانة بولاية النيل الأبيض.

