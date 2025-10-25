السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوداني يعلن التصدي لـ هجوم واسع من ميليشيا الدعم السريع على الفاشر

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم السبت، التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالفاشر

وشهدت مدينة الفاشر، صباح اليوم السبت، مواجهة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وسط تهديدات تفرضها القوات الخارجة عن القانون على مواطني المدينة. 

وأعلن الجيش السوداني أمس أن قواته تمكنت من التصدي للهجوم رقم 266، الذي نفذ من خمسة محاور على مدينة الفاشر، وكبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.

الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع بمنطقة كنانة بولاية النيل الأبيض

وتمكن الجيش السوداني من إسقاط مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة كنانة بولاية النيل الأبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني الدعم السريع الفاشر ميليشيا الدعم السريع مدينة الفاشر

مواد متعلقة

مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالفاشر

الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع بمنطقة كنانة بولاية النيل الأبيض

هجوم بالمسيرات على الخرطوم واشتباكات عنيفة في الفاشر

اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في المحور الجنوبي بالفاشر غربي السودان

الأكثر قراءة

دوري الأبطال، نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار بعد مرور 30 دقيقة

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتعادل مع سندرلاند 1/1 في الشوط الأول

السيسي يشهد احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads