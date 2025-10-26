بدء التوقيت الشتوي، تأخير الوقت في أوروبا ولبنان ساعة واحدة

انتهى العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا، فجر اليوم الأحد، حيث يجري تأخير الساعة من الساعة 3:00 صباحًا إلى 2:00 صباحًا.

وبدأ تطبيق التوقيت الشتوي، حتى 29 مارس من العام 2026، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتأتي إشارة التحويل التلقائي للساعات في ألمانيا من "المعهد الاتحادي للفيزياء والمقاييس" في مدينة "براونشفايج" شمالي البلاد.

ويضمن خبراء المعهد أن الساعات المعتمدة على الراديو، وساعات المحطات، والعديد من الساعات الصناعية تستقبل الإشارة عبر مرسل طويل الموجة يسمى (دي سي إف 77) في "مينفلينجن" بالقرب من "فرانكفورت".

والهدف من هذا التغيير هو الاستفادة بشكل أفضل من ضوء النهار في أيام الشتاء الأقصر في نصف الكرة الشمالي، بينما يشكك النقاد في أن هذا الإجراء يؤدي إلى توفير في الطاقة، كما يزعم في كثير من الأحيان.



ويشمل هذا التغيير جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إضافةً إلى المملكة المتحدة، وسويسرا، والنرويج، وأندورا، حيث تُضبط الساعات في تمام الساعة الثالثة فجرًا لتصبح الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي. ويجري العمل بهذا النظام وفق التوجيه الأوروبي الصادر عام 2001، الذي ينص على الانتقال إلى التوقيت الصيفي في آخر أحد من مارس، ثم العودة إلى الشتوي في آخر أحد من أكتوبر من كل عام.

ورغم استمرار هذا النظام، إلا أن الجدل حوله ما زال قائمًا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يرى بعض الخبراء أن تغيير الساعة مرتين سنويًا أصبح إجراءً غير ضروري في عصر الإضاءة الموفّرة والطاقة الذكية.

وقد أعادت إسبانيا، مؤخرًا، فتح النقاش على مستوى المجلس الأوروبي، مطالبةً بإلغاء النظام الموسمي نهائيًّا.

دول تغيّر توقيتها في العالم العربي

وتطبّق عدة دول عربية التوقيت الشتوي خلال الفترة نفسها، أبرزها لبنان الذي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فجر الأحد 26 أكتوبر، عبر تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، في حين من المتوقع أن تعتمد سورية التاريخ ذاته.

كما تعتمد فلسطين فجر السبت 25 أكتوبر 2025 بتأخير عقارب الساعة ساعة واحدة عند الثانية صباحًا، أما مصر فيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يُعمل به رسميًا صباح الجمعة 31 أكتوبر.

في المقابل تبقى دول الخليج والدول العربية الأخرى، على توقيت موحّد طوال العام دون أي تغيير موسمي.

