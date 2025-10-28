مدير التعليم بالاسكندرية يبحث مع وفدً منظمة يونيسيف مصر تنمية مهارات طلاب الإعدادية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من منظمة يونيسيف مصر، ضم: الدكتور محمد السباعي من الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة والدكتورة شيرين مسئول تعليمي بالمنظمة (يونيسيف مصر)، وذلك لعقد الاجتماع التنسيقى لبرنامج مستقبلي لطلاب المرحلة الإعدادية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتنمية مهارات وقدرات الطلاب.

بحضور الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وطارق إبراهيم مدير إدارة التعليم الإعدادي وموجهي عموم مواد (اللغة العربية،والعلوم، والرياضيات).

ويركز البرنامج على استهداف المرحلة الإعدادية بالإسكندرية للإدارات المستهدفة، وذلك إيمانا بأن الأطفال والمراهقين والشباب هم الفئة الأكثر احتياجا، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية فى (برنامج مستقبلي)، منها التركيز على مهارات القراءة والكتابة والحساب.

وكذلك مهارات العلوم والتكنولوجيا وأنشطة برنامج مستقبلي متعددة، وتبدأ من خلال نشاط تفعيلي حراس الأرض، ويهدف لتعزيز المهارات الأساسية وإنشاء نادى المستقبل وبناء قدرات ومهارات طلاب المرحلة الإعدادية؛ بما يسهم في قدرتهم على اتخاذ القرار.

