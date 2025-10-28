الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
غرفة الإسكندرية تبحث فرص التعاون المشتركة مع سفيرة فنلندا

غرفة الإسكندرية تبحث فرص التعاون المشتركة مع سفيرة فنلندا

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السفيرة ريكا إيليى، سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع فنلندا.

التعليم الفلسطينية: استشهاد 20 ألف طالب و1037 معلما بغزة والضفة منذ 2023

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

جاء اللقاء بحضور أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وكلًا من  أعضاء مجلس الإدارة:  محمود مرعي، الدكتور عمر الغنيمي، المهندس أشرف أبو إسماعيل، إسماعيل أبو حمدة، محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، بالإضافة إلى بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

وخلال اللقاء، تم استعراض فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتعليم الفني، فضلًا عن مناقشة سبل زيادة الاستثمارات الفنلندية في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة داخل محافظة الإسكندرية.

وأشادت السفيرة الفنلندية بالدور الرائد الذي تقوم به غرفة الإسكندرية في دعم القطاع التجاري وتطوير الشراكات الدولية، مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل وتنظيم فعاليات وبعثات تجارية مشتركة؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا، ويدعم جهود التنمية والتجارة في الإسكندرية.

